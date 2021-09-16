وزارة المجاهدين تطلق مسابقة لتصميم شعار الذكرى الستين لعيد الإستقلال

أعلنت وزارة المجاهدين اليوم الخميس، عن تنظيم مسابقة وطنية، لتصميم شعار خاص بالإحتفالات المخلدة للذكرى الستين للإستقلال 5 جويلية 2022.ووضعت الوزارة جملة من الشروط للراغبين في المشاركة بهذه المسابقة.

ومن الشروط الذي وضعتها الوزارة للراغبين في المشاركة، هي أن يكون سن المشترك فوق 18 سنة، ويتمتع بالجنسية الجزائري.كما لابد أن يتضمن الشعار المواصفات الرمزية التاريخية ودلالات لبناء الجزائر وتشييد صرحها، وتكون فكرة التصميم مميزة وأصلية وغير مقتبسة.

كما حددت الوزارة مدة تحضير الأعمال بـ15 يوما، بداية من تاريخ إعلان المسابقة في الجرائد الوطنية، مع أحقية المشاركة بأكثر من عمل.على أن تختار الأعمال لجنة تحكيم مختصة.

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