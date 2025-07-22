وزارة المجاهدين تعلن عن مسابقة

أعلنت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، عن تنظيم الطبعة الثلاثين للمسابقة الوطنية لجائزة أول نوفمبر 1954، والتي تخص الأعمال المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية، حيث سيتم استقبال الأعمال المشاركة إلى غاية 9 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن المسابقة مفتوحة أمام كافة المواطنين الراغبين في المشاركة والطلبة والباحثين المهتمين بالتاريخ الوطني والحفاظ على الذاكرة الوطنية, حيث يشترط أن يكون العمل المشارك “أصيلا لم يسبق نشره.أو المشاركة به في مسابقة أخرى وأن يكون جديدا مميزا وغير مقتبس”. كما يشترط أن يكون موضوع العمل “خاص بالفترة التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية (1830-1962)”.

وتتعلق مجالات المسابقة بـ”البحث التاريخي في فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. الأدب التاريخي والأعمال السمعية البصرية التاريخية”.

ويتضمن ملف المشاركة في هذه المسابقة “تقديم طلب يشمل عنوان وهاتف المشارك, نسخة من بطاقة التعريف الوطنية, بطاقة وصفية للعمل المشارك به وبيان سيرة ذاتية خاص بالمترشح”.

وتقدم الأعمال المشاركة في “نسخة ورقية ونسخة رقمية ( قرص مضغوط ), بالنسبة لمجالات البحث التاريخي والأدب التاريخي.أما بالنسبة للأعمال السمعية البصرية فيشترط أن تكون الصورة والصوت ذات جودةعالية ومحملة بواسطة قرص مدمج”.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم تقييم كافة المشاركات من قبل لجنة مختصة تشمل مؤرخين وأدباء ومختصين في مجال السمعي البصري.

كما لفتت إلى أن آخر أجل لاستلام الأعمال حدد بتاريخ 09 أكتوبر 2025, حيث يتم إيداعها أو إرسالها تحت عنوان “المسابقة الوطنية (جائزة أول نوفمبر 1954 الطبعة 30) إلى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954, 63 شارع انتصار 23 نوفمبر 1836 الأبيار - الجزائر”.كما يمكن أن تودع الأعمال على مستوى مديريات المجاهدين وذوي الحقوق بالولايات أو عبر البريد الالكتروني [email protected].