وزارة المجاهدين.. قرار ماكرون برفع السرية عن الأرشيف “مسألة تقنية”

أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين، العيد ربيقة، أن قرار الرئيس الفرنسي برفع السرية عن الأرشيف الجزائري “مسألة تقنية بحتة”.

وأوضح، ربيقة أن بعد مرور 50 أو 70 سنة من الطبيعي أن يتم رفع السرية عن الأرشيف أو جزء منه.

وشدّد المسؤول للإذاعة الوطنية، أن استرجاع الأرشيف يجب أن يخضع لشروط معينة ودراسة من أهل الاختصاص لعدم الوقوع في الخطأ.

كما أن هذا الأرشيف –يضيف المتحدث-، لا يمكن تجزئته في أحداث أو مرحلة معينة.

وأكد العيد ربيقة على ضرورة العمل بجلب الأرشيف من الدول الأخرى كبلجيكا ولبنان وتونس والمغرب وغيرها وليس فرنسا فقط.