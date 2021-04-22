وزارة المجاهدين.. مناقشة برنامج الاحتفال باليوم الوطني للذاكرة ومجازر 8 ماي 1945

نظمت وزارة المجاهدين، لقاء لمناقشة البرنامج المسطر لاحياء اليوم الوطني للذاكرة للمرة الاولى والمصادف للذكرى الـ76 لمجازر 8 ماي 1945.

وجاء لقاء وزارة المجاهدين، تحت شعار “الذاكرة تأبى النسيان” والذي ستحتضن فعالياته الرسمية هذه السنة ولاية سطيف.

ويتناول،برنامج الاحتفال عدة نشاطات من بينها ندوة بعنوان “الجرائم الاستعمارية في العالم, جريمة 8 ماي 1945 نموذجا” وإقامة معرض تاريخي.

وسيتم تفقد مشروع انجاز مرصد 8 ماي 1945 إلى جانب تدشين وتسمية مؤسسات تربوية تحمل أسماء شهداء ومجاهدين متوفين.

بالإضافة إلى تنظيم مسيرة تجوب شوارع مدينة سطيف وصولا للمعلم التذكاري المخلد لمكان سقوط الشهيد بوزيد سعال.

وسيتم التوقيع على اتفاقيتين في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة.