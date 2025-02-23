وزارة المجاهدين: وضع الآليات اللازمة لرفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق

أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أنها ستعمل على وضع الآليات اللازمة لتجسيد قرار رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان نفسه “في إطار تنفيذ برنامج قطاعنا الوزاري في مجال التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق. تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بالترقية الاجتماعية لفئة المجاهدين وذوي الحقوق. عرفانا بتضحياتها في ثورة التحرير الوطني، تأتي عملية رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء. والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا”.

كما أوضحت الوزارة، أن تحقيق هذا المكسب الاجتماعي جاء بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وكريم رعايته، بهذه الفئة النبيلة. مؤكدة أنها ستعمل على وضع الآليات اللازمة لتجسيد هذا القرار. لرفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المصدر نفسه، أنّ رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق التي لم تعرف المراجعة منذ أكثر من 13 سنة، يأتي أيضا في إطار تنفيذ ماجاء به الدستور في مادته الثمانين (80) منه التي تنص على ضمان الدولة “احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين”، باعتبارهم من بين معالم الذاكرة الوطنية.

وأضاف البيان أن “وزير المجاهدين وذوي الحقوق، تجسيدا وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، ملتزم بمواصلة الجهود من أجل التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق، والحفاظ على الذاكرة الوطنية”.

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