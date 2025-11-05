وزير المجاهدين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بمقر الوزارة، محمد جوادي، رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام.

وخصّص اللقاء لبحث سبل دعم جهود الجمعية في مرافقة ضحايا الألغام والاهتمام بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية. وكذا تعزيز التنسيق بين مصالح وزارة المجاهدين والجمعية في مجالات التوعية بخطورة الألغام والمخلفات الاستعمارية.

كما كان اللقاء فرصة لاستحضار تضحيات أبناء الوطن الذين سقطوا ضحايا لمخلفات الاستعمار الفرنسي الغاشم. الذي زرع ملايين الألغام على طول الحدود الجزائرية. وما تزال آثارها المأساوية مستمرة إلى اليوم.

وفي هذا الإطار، جدّد الوزير حرص قطاعه على مرافقة هذه الفئة. مؤكدًا أن رعاية ضحايا الألغام جزء لا يتجزأ من الوفاء لذاكرة الوطن وحفظ تضحيات أبنائه. مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الوطنية المبذولة في نزع الألغام ومساعدة المتضررين منها.

