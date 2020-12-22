وزارة الموارد المائية: إتخاذ إجراءات إستعجالية لإحتواء مخلفات فيضانات الطاهير بجيجل

أوفدت وزارة الموارد المائية لجنة رفيعة المستوى أمس إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب التي كانت وراء الفيضانات الأخيرة بالطاهير.

ووفق بيان الوزارة وزير الموارد المائية أرزقي براقي يوم أمس الاثنين يوفد لجنة إلى جيجل عقب الفيضانات التي شهدتها الولاية

اللجنة مكونة من مدير مركزي ومدراء عامون لكل من الوكالة الوطنية للموارد المائية، الديوان الوطني للتطهير.

بالإضافة إلى خبراء ومختصين تابعين لوزارة الموارد المائية بولاية جيجل.

وأضاف البيان أن اللجنة عقدت لقاء مع السلطات المحلية للولاية قبل التنقل إلى عدة مواقع كانت عرضة لفيضانات.

كما قامت اللجنة بالتنقل إلى المدخل الشرقي للولاية وحي الرابطة، وكذا جسر واد القنطرة.

وعقب المعاينة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستعجالية والعملية من اجل إحتواء الوضع ومعالجة الخسائر التي خلفتها الفيضانات.

وتمثلت هذه الإجراءات الإستعجالية والعملية كمايلي:

تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل تنقية وإزالة الرواسب وتطهير مجاري الصرف الصحي.

تخصيص شاحنات هيدروكيلية تابعة للديوان الوطني للتطهير وذلك من الولايات المجاورة لولاية جيحل و المعدة خصيصا للقضاء على السيول.

تخصيص فرق تقنية متخصصة لتشخيص الوضع و معالجة الأضرار التي لحقت بمختلف المنشات المائية.

تخصيص فرقة تقنية تابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية لمنشأت الري لمعاينة الوضع والتي ستباشر العمل ابتدءا من يوم الأربعاء القادم.

وسيتم الإعلان لاحقا عن إجراءات تكميلية من طرف اللجنة الوزارية وذلك بعد التشخيص الكامل والدقيق للوضع.