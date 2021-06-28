وزارة الموارد المائية: إدخال حيز الخدمة بئر ارتوازية جديدة في برج منايل
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن تدعيم عملية التوزيع ببلدية برج منايل. حيث تم إدخال حيز الخدمة بئر ارتوازيةجديدة (BM16) بقدرة تدفق تعادل 25لتر/ثانية.
وتدخل هذه العملية في إطار البرنامج الإستعجالي لتموين الولاية من المياه الجوفية والتي تتضمن إدخال حيز الخدمة 66 پئر ارتوازية.
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أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن تدعيم عملية التوزيع ببلدية برج منايل. حيث تم إدخال حيز الخدمة بئر ارتوازيةجديدة (BM16) بقدرة تدفق تعادل 25لتر/ثانية.
وتدخل…
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