وزارة الموارد المائية: إدخال حيز الخدمة بئر ارتوازية جديدة في برج منايل

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وزارة الموارد المائية: إدخال حيز الخدمة بئر ارتوازية جديدة في برج منايل
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن تدعيم عملية التوزيع  ببلدية برج منايل. حيث تم إدخال حيز الخدمة بئر ارتوازيةجديدة (BM16) بقدرة تدفق تعادل 25لتر/ثانية.

وتدخل هذه العملية في إطار البرنامج الإستعجالي لتموين الولاية من المياه الجوفية والتي تتضمن إدخال حيز الخدمة 66 پئر ارتوازية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1014804

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com