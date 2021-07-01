وزارة الموارد المائية: إعداد برنامج خاص لضمان توزيع المياه أيام عيد الأضحى

ترأس وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، إجتماع تنسيقي، خصص لتقييم تسيير الخدمة العمومية للماء والتحضيرات لإعداد البرنامج الخاص بالتزويد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وجرى هذا الإجتماع بتقنية التحاضر عن بعد، وبحضور الإطارات المركزية للقطاع، المدراء العامون للؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه. كما شارك في الإجتماع أيضا، مدراء الموارد المائية، وكذا ومدراء الوحدات للجزائرية للمياه للمجموعة الأولى المتكونة من الولايات التالية: الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، البليدة، بومرداس، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البويرة وتيزي وزو.
وخلال هذا الاجتماع، قدم المدراء الولائيون عروضا تفصيلية حول الوضعية الحالية للتزويد بالماء الشروب. وكذا دراسة مقترحات التوزيع تزامنا مع هذه المناسبة.
وكان اللقاء فرصة لتقييم البرامج الاستعجالية والاستدراكية المتمثلة في انجاز الآبار والمناقب والتحويلات مابين السدود التي من شأنها رفع كميات الإنتاج من المياه الشروب لتحسين الخدمة العمومية للماء.
وللتذكير سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاءات تنسيقية وتقييمية مع باقي الولايات.
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