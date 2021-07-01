وزارة الموارد المائية: إعداد برنامج خاص لضمان توزيع المياه أيام عيد الأضحى

ترأس وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، إجتماع تنسيقي، خصص لتقييم تسيير الخدمة العمومية للماء والتحضيرات لإعداد البرنامج الخاص بالتزويد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجرى هذا الإجتماع بتقنية التحاضر عن بعد، وبحضور الإطارات المركزية للقطاع، المدراء العامون للؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه. كما شارك في الإجتماع أيضا، مدراء الموارد المائية، وكذا ومدراء الوحدات للجزائرية للمياه للمجموعة الأولى المتكونة من الولايات التالية: الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، البليدة، بومرداس، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البويرة وتيزي وزو.