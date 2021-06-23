وزارة الموارد المائية: إنجاز آبار ومناقب بولاية تيزي وزو لتدارك النقص المسجل بالمنطقة

يترأس وزير الموارد المائية كمال ميهوبي إجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي. الخاص بتأمين عمليات تموين ولاية تيزي وزو بالماء الشروب.

وحسب بيان الوزارة فإنه خلال الإجتماع تم إطلاق عدة برامج إضافية متعلقة بإنجاز آبار ومناقب بولاية تيزي وزو. لتدارك النقص المسجل بهذه المنطقة.

واضاف البيان تخصيص غلاف مالي مهم لولاية تيزي وزو من الصندوق الوطني للمياه. من أجل إعادة تأهيل 20 منقب بقدرة تعادل 20.000 متر مكعب/ يوم. بالإضافة إلى وضع حيز الخدمة جزء من المناقب قبل 10 جويلية المقبل.

كما سيتم الإنطلاق في أشغال إنجاز 27 منقب جديد بقدرة إنتاجية تعادل 27.000 متر مكعب/يوم ووضعها حيز الخدمة قبل تاريخ 20 جويلية.

في حين ستنطلق أشغال إنجاز خمسة 5 مناقب لتأمين تزويد المناطق الجنوبية للولاية على غرار بلديتي بوغني وذراع الميزان واللتان يتم تموينهما إنطلاقا من سد كدية أسردون.

بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطتين لمعالجة المياه في بلدية تيزي غنيف و ذراع الميزان ومحطة لنزع المعادن في تالة أوليلي ببلدية بوغني.