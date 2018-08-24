وزارة الموارد المائية: اطمئنوا.. مياه الحنفيات صالحة للشرب

طمأنت وزارة الموارد المائية، الجزائريين حول مياه الحنفيات، وأكدت انها صالحة للشرب والإستهلاك ودعت المواطنين إلى عدم الخوف.

ونشرت الوزارة، بيانا على صفحتها الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، اليوم الجمعة، جاء فيه:

تطمئن وزارة الموارد المائية كافة المواطنين أن مياه الحنفيات التي تصلهم عبر مختلف المنشآت و الشبكات العمومية مياه سليمة صالحة للشرب و الاستهلاك و لا داعي للخوف منها.

هذه المياه تخضع يوميا لتحاليل عديدة وفق المعايير التي تمليها نصوص القانون ووفقا لمقاييس المنظمة العالمية للصحة.

وللعلم، كل محطات معالجة المياه و التي يفوق عددها 90 محطة عبر التراب الوطني تتوفر على مخبر يتابع كل مراحل المعالجة وبهذا لا تضخ المياه في الشبكات إلا بعد التأكد من سلامتها.

كما تتوفر كل ولاية على مخبر لمراقبة صلاحية وجودة مياه الاستهلاك عبر الخزانات و شبكات التوزيع. وعلى هذا الاساس نؤكد مرة أخرى صلاحية مياه الحنفية للاستهلاك.

يأتي هذا، بعد التأكد من تسجيل عدة حالات لداء الكوليرا في 4 ولايات، حيث أصبح الجزائريون متخوفون من انتشار المرض، وتهافتوا على المياه المعدنية.