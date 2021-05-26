وزارة الموارد المائية: برنامج جديد لإنجاز 25 بئرا بولاية بومرداس

سطرت وزارة الموارد المائية برنامجا من أجل إنجاز 25 بئرا جديدا بولاية بومرداس.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش رفقة والي بومرداس، مساء أمس إجتماعا.

وتطرق الإجتماع لعرض وضعية القطاع بالولاية، بحضور مدير الوكالة الوطنية للسدود، الجزائرية للمياه، الوكالة الوطنية للموارد المائية.

وتم خلال الإجتماع التطرق إلى البرنامج الجديد المتعلق بانجاز 25 بئر بمعدل تدفق يقدر بـ 35.251 م3 /اليوم.

حيث تم الشروع في إنجاز 23 بئر، و02 في طور الإنطلاق، تم إسنادها إلى أربعة مؤسسات إنجاز.

من جهته شدّد عميروش على ضرورة الإسراع من وتيرة الأشغال لتسليم البرنامج قبل موسم الإصطياف، مما سيسمح بتأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

كما أكد عميروش على تغيير النظرة للماء وترسيخ ثقافة إقتصاد وترشيد إستعمال المياه.