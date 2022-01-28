وزارة الموارد المائية: تخفيف إجراءات حفر الآبار ذات الإستخدام الفلاحي

أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني مسؤولي القطاع بتنفيذ إجراءات تخفيفية تخص الطرق التقنية لحفر الآبار ذات الإستخدام الفلاحي. بهدف تلبية المتطلبات في مجال مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي.

وحسب مذكرة للوزارة تحوز “وأج” على نسخة منها، موجهة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والمدراء الولائيين للموارد المائية وكذا الولاة. فقد طلب الوزير تنفيذ إجراءات تخفيفية تتعلق بالطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي. المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فيفري 2021.

وأضافت المذكرة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين. من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم بخصوص مياه الري. خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات بسبب انخفاض مستوى السدود.

كما تطرق وزير الموارد المائية من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات الجديدة. إلى اللجوء إلى الحفر الرحوي كطريقة حفر لتعويض نقص الآلات التي تعمل بروتاري “Rotary” وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية. وسيتعين على الوكالة الفصل في العديد من الضوابط. مثل عمق نقطة المياه والطبيعة الجيولوجية للأرض والحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية.

وأشار الوزير، إلى أن ترخيص إستعمال طريقة الحفر الرحوي لإنجاز بئر ذات إستخدام فلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي. بناء على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية. طبقا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.

أما فيما يخص آجال معالجة طلب إستعمال طريقة الحفر الرحوي، فأشارت الوزارة، أنه يتعين إستقبال الملف ودراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص إنجاز الآبار الفلاحية. كما شدّد على المسؤولين المعنيين إحترام المواصفات التقنية الواردة في المنشور الوزاري المشترك.