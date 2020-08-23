وزارة الموارد المائية تشرع في تزويد مناطق الظل بالمياه الشروب

أمر وزير الموارد المائية براقي أرزقي مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بالشروع في تزويد عدد من مناطق الظل بالمياه الشروب.

وفي إطار الشروع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفير المستلزمات الضرورية لسكان مناطق الظل التي جاءت في مخطط عمل الحكومة، أمر وزير الموارد المائية مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود بتزويد سكان منطقة كاف ميزاب بولاية تيارت بالمياه الصالحة للشرب.

وتم تزويد منطقة كاف ميزاب عن طريق تحويلات ربطها بشبكة توزيع من خلال قنوات قطرها 160 ميليمتر، وكذا إنشاء غرف لتوزيع المياه وخزان مائي بقدر استيعابية بقدرة 25 متر مكعب، بالإضاغة إلى ربط كل المنازل على مستوى المنطقة.

وتمت عملية الربط بالمنازل وتوصيل القنوات للتجمعات السكنية بحضور مصالح مؤسسة الجزائرية للمياه.