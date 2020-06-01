وزارة الموارد المائية تطلق صفحة جديدة باسم الوزير للرد على انشغالات المواطنين والموظفين

أعلنت وزارة الموارد المائية عن إنشاء صفحة جديدة تحت إسم “وزير الموارد المائية يجيب على انشغالاتكم”.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الصفحة الجديدة ستكون خاصة للمواطنين وعمال القطاع لطرح انشغالاتهم في كل مايخص قطاع الموارد المائية والخدمة العمومية، حيث سيتم الرد عليها من طرف وزير الموارد المائية أرزقي براقي كل يوم سبت.

وأضافت الوزارة أن الإنشغالات المرسلة يجب أن تحتوي على:

– الاسم واللقب

– الولاية/ البلدية/ الحي (في حال كانت الشكوى بسبب تذبذب أو انقطاع في الماء الشروب)

– رقم الهاتف أو الإيمايل الخاص بالمرسل.