وزارة الموارد المائية تطلق عمليات لنزع ما يقارب 11 مليون متر مكعب من الأوحال

يرتقب أن تطلق وزارة الموارد المائية عدة عمليات لنزع الأوحال عبر عدة سدود، وتهدف هذه العمليات إلى نزع ما يقارب 11 مليون متر مكعب من الأوحال. وذلك عبر إزالة 02 مليون متر مكعب من سد فرقوق بولاية معسكر، و 04 مليون متر مكعب من سد غريب بولاية عين الدفلى بالإضافة إلى نزع 05 مليون متر مكعب من سد الحميز بولاية بومرداس. ويأتي هذا في إطار البرنامج المسجل في المخطط الخماسي 2020-2024 و قصد الاستغلال الأمثل للقدرات الاستيعابية للسدود عبر الوطن. وحسب بيان الوزارة، فقد تم الشروع في إطلاق عمليات أخرى لنزع ما يقارب 33 مليون متر مكعب من الأوحال في 0 سدود أخرى عبر الوطن، من خلال نزع 08 مليون متر مكعب من الأوحال من سد فم الغرزة (ولاية بسكرة)، 05 مليون متر مكعب من سد زردازة (ولاية سكيكدة)، 05 مليون متر مكعب من سد جرف التربة (ولاية بشار)، 05 مليون متر مكعب من سد مرجة سيدي عابد (ولاية غليزان)، 05 مليون متر مكعب من سد فم القيس (ولاية خنشلة) و 05 مليون متر مكعب من سد بوحنيفية (ولاية معسكر).يضيف البيان.

وتدخل هذه العمليات في إطار مسعى وزارة الموارد المائية في رفع قدرات تعبئة الموارد المائية السطحية، لا سيما في المنشآت التي هي قيد الاستغلال.