وزارة الموارد المائية تطلق “نادي الماء”

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، على إطلاق “نادي الماء”، والذي سيجمع إطارات القطاع المتقاعدين والمختصين الجامعيين.

وتهدف هاته المبادرة الى الاستفادة من خبرات وتجارب الإطارات المتقاعدين، من أجل تعزيز أواصر العلاقات المهنية والإنسانية بين الأعضاء السابقين والحاليين.

كما ستعمل على اشراك تجارب الإطارات المتقاعدين، كونهم يعتبرون ذاكرة حية للقطاع، على أن تساهم خبراتهم في تحسين مستوى الخدمة العمومية المرتبط مباشرة بالمواطنين، من خلال توفير هذه المادة الحيوية بشكل منتظم و فعال.

كما يسعى هذا النادي لخلق جسر رابط بين الإطارات والجامعيين وذلك من اجل التحكم أكثر في المعارف.

وأشرف وزير القطاع أرزقي براقي اليوم على افتتاح أول جلسة لـ “نادي الماء”، التي نظمت بالمقر التابع للوزارة بمنتزه الصابلات ” دار المياه”.

تلتها عدة لقاءات بين الإطارات المتقاعدين والمسؤولين الحاليين بالوزارة قصد توسيع سبل التعاون والعمل على تحسين وضعية القطاع.