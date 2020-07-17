وزارة الموارد المائية تطمئن سكان ميلة حول وضعية سد بني هارون بعد الهزة الأرضية

طمئنت وزارة الموارد المائية مواطني ولاية ميلة حول حالة سد بني هارون بعد الهزة الارضيية التي طربت الولاية اليوم.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي لها انه لم يسجل وجود أي خطر أو تهديد على حياتهم، فيما يتعلق بسد بني هارون، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح اليوم الجمعة 17 جويلية 2020، على الساعة 9 و 13 دقيقة بدرجة 4،5 على سلم ريشتر. مركز الزلزال على حوالي 1 كلم شمال شرق بلدية سيدي مروان.

وقالت ان وضعية السد جد مستقرة، إذ لم يتأثر بهذا الزلزال، وأن بني هارون على غرار السدود بالجزائر، مهيأ تقنيا لمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية كما انه يحتوي على تجهيزات للفحص جد متطورة تسمح بقياس تفاعل السد مع الزلزال.