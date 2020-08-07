وزارة الموارد المائية تفند خبر تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط

أكدت وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة في بيان لها أنه لم يتم تسجيل أي ضرر بسد بني هارون بولاية ميلة .

وأفاد ذات البيان أن لجنة تقنية مختصة تنقلت للسد فور وقوع الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح يوم الجمعة بقوة 4,9 على سلم ريشتر.

و أفادت التقارير التقنية التي رفعتها بعدم تسجيل أي تأثر أو ضرر على مستوى 3 سدود بولاية ميلة والتي لم تتأثر بالهزة الارضية و قاومت بشكل ايجابي.

كما تفند الوزارة كل مايتم تداوله من أخبار مغلوطة بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لاي طارئ.

من جهتها فندت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الخبر المتعلق بتفريغ سد بني هارون بسبب الهزة الأرضية.

أي قالت الوكالة عبر صفحتها على “الفايسبوك” أنه تم اختراق الصفحة الرسمية لنشر هذا الخبر الكاذب.