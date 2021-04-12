وزارة الموارد المائية توقّع إتفاقية مع اللجنة الوطنية لليونيسكو

وقّعت وزارة الموارد المائية، أمس، على الإتفاقية الثلاثية الخاصة بمشروع اليونسكو، بمقر اللجنة الوطنية لليونسكو، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فإن التوقيع على الإتفاقية يأتي في إطار برنامج المساهمة بين وزارة الموارد المائية والوكالة الوطنية للموارد المائية واللجنة الوطنية الجزائرية لليونسكو.

ويعد برنامج المساهمة مكمّل أساسي لأنشطة اليونسكو العادية من خلال تحليل وتقييم وتسهيل تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والشبه الإقليمية للدول الأعضاء، التي تندرج ضمن أولويات المنظمة.

وتم التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بعد إتمام إجراءات الانتقاء للمشاريع المقدمة من طرف اللجنة الوطنية الجزائرية لليونسكو.

كما تم إختيار 04 مشاريع منها تنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 المقترح من طرف وزارة الموارد المائية.