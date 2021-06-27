وزارة الموارد المائية: عجز السدود بلغ 25%  وهذه الخطة البديلة

قالت وزارة الموارد المائية في بيان لها، اليوم الأحد، في بيان لها، إن الجزائر تعيش على غرار دول بحر الأبيض المتوسط. عجزا مائيا ناجم عن التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للتساقطات المطرية.

وأشارت الوزارة أن الأمر سبب شحا في الأمطار، مما أدى إلى تراجع كبير في منسوب مياه السدود عبر الوطن. خاصة المناطق الوسطى والغربية للبلاد مع تسجيل نسبة عجز تقدر 25 ٪ من احتياطي السدود .

ولتغطية هذا العجز المسجل في المياه الشروب على مستوى المدن المرتبطة بنسب متفاوتة في التزود بالمياه السطحية. تقرر منذ شهر أوت 2020، الانطلاق في انجاز برنامج استدراكي واستعجالي لتغطية أو الحد من العجز في المياه السطحية. من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المياه الجوفية، و كذا الاستعانة بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر. وانجاز جديدة على المدى القصير لتغطية العجز في المياه الشروب في الولايات المعنية.

خطة بديلة

ومن ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة شح الأمطار، إتباع نظام تحويل المياه ما بين السدود لتغطية النقص في الحاجيات من المورد المائي. ومن أهم التحويلات التي استغلت في التموين. تحويل المياه من سد غريب نحو سد بورومي بعين الدفلى لتموين الجزائر الكبرى ب 80 الف م3 يوميا.

وكذا تحويل مياه سد بوسيابة بجيجل نحو سد بني هارون لتزويد كل من الميلية و بلارة بأجمالي إنتاج. يقدر بـ 80 مليون متر مكعب سنويا. تحويل مياه سد واد التحت بولاية معسكر. من أجل تزويد بلديات عين فراح والتجمع السكاني عين بوراس، واد الأبطال وسيدي عبد الجبار. تحويل مياه سد ولجة ملاق بولاية تبسة. وسيسمح هذا النظام تزويد مالا يقل عن 175 ألف نسمة بمياه الشرب ببلديات الونزة، العوينات، بوخضرة، بئرالذهب. المريج ومرسط الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا.

بالإضافة إلى تحويل المياه من سد اغيل امدة نحو سد مهوان بولاية سطيف لتموين بلديات ولاية برج بوعريريج ب 120 الف م3 يوميا. كما تم إطلاق مناقصة وطنية لانجاز مشروع تحويل مياه سد تابلوط بولاية جيجل. حيث يسمح هذا النظام بتزويد اكثر من 12 بلدية من ولاية سطيف بالماء الشروب بإنتاج ما يقارب 60 مليون متر مكعب سنويا.

بالإضافة إلى إطلاق مناقصة وطنية لانجاز مشروع تحويل مياه سدكاف الديربالداموس من اجل تموين 11بلدية واقعة غرب ولاية تيبازة و 6 بلديات بولايتي عين الدفلى والشلف.

والانطلاق في انجاز مشروع فصل محطة تحلية مياه البحر بالمقطع عن قناة “الماو” والذي سيتم استلامه خلال شهر جويلية. ليمكن من وضع مواطني الولاية في أريحية بتزويد مزدوج. وسيضمن الفصل بين الموردين (قناة الماو ومحطة المقطع) بتأمين تزويد الجهة الشرقية من ولاية وهران. وإعادة تهيئة محطة المقطع لإنتاج 500.000 م3 يوميا لتموين ولايات وهران، معسكر وغليزان بالماء الشروب.