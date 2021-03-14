وزارة الموارد المائية: نسبة الامتلاء الوطني للسدود مستقرة في 44.63 %

كشف مستشار الاتصال لدى وزارة الموارد المائية، مصطفى شاوشي، اليوم الأحد، أن نسبة الامتلاء الوطني للسدود مستقرة في 44.63 %.

وقد سجل استقرار منسوب المياه الذي تم تخزينه عبر السدود الـ80 للوطن بعد الأمطار التي تساقطت خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى مستوى الوطن، بلغ المنسوب الإجمالي على مستوى السدود 3.4 مليار مكعب، حسب ذات المصدر.

وسجلت منطقة الشرق نسبة امتلاء قدرت بـ68.4 بالمائة، مع ثلاثة سدود سجلت تدفقا.

ويتعلق الأمر بسد بني هارون في ولاية ميلة، وسدي بني زيد وزيت العنبة في ولاية سكيكدة.

وأكد شاوشي بأن الوزارة تعمل في إطار مقاربة جديدة في مجال الموارد المائية، بحيث أن الجزائر تواجه ندرة مستمرة بالمياه.

وأوضح أن الوزارة ألحت على ضرورة اقتصاد المياه واستعمالها بشكل عقلاني، لتفادي اضطرابات في التموين.