وزارة الموارد مائية تسخر 82 شاحنة صهريج لاحتواء حرائق الغابات

سخرت وزارة الموارد المائية والأمن المائي، 82 شاحنة صهريج لاحتواء حرائق الغابات.

وجاء في بيان الوزارة، إنه في إطار تدعيم جهود مكافحة حرائق الغابات التي إندلعت في عدة ولايات، أسدى وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني تعليمات لجميع المؤسسات التابعة للقطاع من أجل التدخل والمساهمة في إخمادها وإحتوائها من خلال تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية المتاحة حيث تم لهذا الغرض تسخير 82 شاحنة صهريج لتوفير مياه الإطفاء تصل سعتها الإجمالية إلى أكثر من مليون لتر.

وستتواصل جهود قطاع الموارد المائية في هذا الشأن من خلال تسخير و تجنيد كل الوسائل مع تكثيف الجهود الميدانية بالتنسيق مع كل الفاعلين، يضيف البيان.