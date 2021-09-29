وزارة النقل: إيفاد لجنة مختصة للتحقيق في أسباب وقوع حادث ميول سفينة بميناء الجزائر

كشفت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن إيفاد لجنة مختصة للتحقيق في حيثيات و أسباب وقوع حادث ميول سفينة برتغالية، بميناء الجزائر، وهذا بالتنسيق مع شركة الشحن المالكة للباخرة وطاقمها وكذا وكيلها المعتمد في الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن ميناء الجزائر شهد في حدود الساعة الواحدة و عشرون دقيقة صباحا حادث ميول سفينة برتغالية على جانبها الأيمن أثناء عملية شحنها بالبضائع على مستوى الرصيف رقم 9 للميناء، ما تسبب في تسرب المياه داخلها.

ويتعلق الأمر بالباخرة المسماة (IVAN MADERA) التي كان على متنها 17 بحارا من جنسية فيليبينية تم إجلائهم على الفور من طرف أعوان الحماية المدنية ونقل 6 منهم أصيبوا بجروح طفيفة إلى مستشفى مصطفى باشا.

وحسب ذات البيان، فقد تم تسجيل شخص مفقود ضمن طاقم عمال الميناء الذي كان يشرف على عملية الشحن، حيث لا يزال البحث عنه متواصل من طرف الغواصين من أفراد الجيش الوطني الشعبي و الحماية المدنية.

وأكدت الوزارة في هذا الصدد، عن تشكيل خلية متابعة متكونة من عناصر الحماية المدنية و أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و عمال ميناء الجزائر لإيجاد حلول سريعة لعملية البحث التي تعرف صعوبات متعلقة بوضعية السفينة المائلة بدرجة كبيرة على الرصيف، وإنسداد المسلك المؤدي إلى داخل مستودع الباخرة.