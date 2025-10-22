وزارة النقل: الخط الجديد الجزائر- نجامينا يعزز الروابط بين البلدين ويُطور العلاقات الاقتصادية

أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن تدشين الخط الجديد الجزائر- نجامينا الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وبمتابعة من وزير القطاع، سيسمح بتعزيز الروابط بين الجزائر والتشاد، وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، ويرسخ التزام الجزائر بالاندماج القاري.

وانطلقت يوم أمس الثلاثاء، بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، أول رحلة جوية على الخط الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. الرابط بين الجزائر والعاصمة التشادية نجامينا، والذي تم تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث أمر خلال افتتاحه لفعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر شهر سبتمبر الفارط. بفتح خط جوي مباشر نحو العاصمة التشادية نجامينا، ووضعه ضمن أولويات الخطوط الجوية الجزائرية.

وجرت مراسم انطلاق هذه الرحلة الافتتاحية تحت إشراف رئيس ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثلا للوزير. و الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، كما حضر ذات المراسم سعادة سفير التشاد لدى الجزائر.

وأكد رئيس ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، خلال مراسم انطلاق الرحلة الافتتاحية. أن تدشين هذا الخط الجديد الذي جاء تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وبمتابعة من وزير القطاع. سيسمح بتعزيز الروابط بين الجزائر والتشاد، وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، ويرسخ التزام الجزائر بالاندماج القاري.

من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن افتتاح هذا الخط من شأنه تعزيز حضور الشركة في إفريقيا. بما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية لتعزيز العلاقات مع دول القارة.

كما عبر سعادة سفير التشاد لدى الجزائر، عن سعادته البالغة بهذا الحدث الذي يجسد ميدانيا العلاقات الجيدة بين البلدين ويترجم رغبة قائدي البلدين في الارتقاء بهذه العلاقات العميقة والتاريخية إلى مستوى أعلى لفائدة البلدين.

يشار أن هذا الخط الجديد سيكون متاحا أمام الزبائن يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، بين الجزائر ونجامينا مرورا بدوالا (الكاميرون).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور