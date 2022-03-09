وزارة النقل: برنامج جديد لرحلات الجوية الجزائرية وإضافة أزيد من 100 رحلة أسبوعيا

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها، عن البرنامج الجديد لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية.

وسيدخل هذا البرنامج الذي تم بموجبه إضافة 108 رحلة أسبوعيا، حيز التنفيذ إبتداء من 15 مارس 2022.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمن تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، ونظرا لتحسن الوضعية الوبائية في الجزائر و العالم.

وفيمايلي البرنامج الجديد:

1- الجزائر العاصمة – باريس – الجزائر العاصمة: إضافة (26) رحلة أسبوعيا.

2- الجزائر العاصمة – مرسيليا – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

3- الجزائر العاصمة – ليون – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (07) رحلات أسبوعيا.

4- سطيف – ليون – سطيف: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

5- بجاية – باريس – بجاية: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

6- تلمسان – باريس – تلمسان: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

7- عنابة – باريس – عنابة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا .

8- وهران – مرسيليا – وهران : الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

9- قسنطينة – مرسيليا – قسنطينة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

10- عنابة – مرسيليا – عنابة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

11- تلمسان – مرسيليا – تلمسان: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

12- وهران – ليون – وهران : الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

13- قسنطينة – ليون – قسنطينة: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا .

14- عنابة – ليون – عنابة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

15- تلمسان – ليون – تلمسان: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

16- الجزائر العاصمة – تولوز – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

17- وهران – تولوز – وهران: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

18- الجزائر العاصمة – ليل – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (04) رحلات أسبوعيا.

19- الجزائر العاصمة – نيس– الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا .

20- الجزائر العاصمة – إسطنبول – الجزائر العاصمة: إضافة (03) رحلات أسبوعيا.

21- الجزائر العاصمة – مدريد – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

22- الجزائر العاصمة – برشلونة – الجزائر العاصمة: إضافة (03) رحلات أسبوعيا.

23- الجزائر العاصمة – أليكانتي – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (05) رحلات أسبوعيا.

24- وهران – أليكانتي – وهران: الإستئناف بمعدل (05) رحلات أسبوعيا.

25- الجزائر العاصمة – لندن – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

26- الجزائر العاصمة – بروکسل – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

27- الجزائر العاصمة – میلان – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

28- الجزائر العاصمة – جنيف – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

29- الجزائر العاصمة – دبي – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

30- الجزائر العاصمة – القاهرة – الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

31- الجزائر العاصمة – نواقشط – الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

32- الجزائر العاصمة – داکار – الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

33- الجزائر العاصمة – بكين – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا .

كما سيتبع هذا البرنامج سيتبع ببرامج أخرى على مراحل تدريجية نحو مختلف الوجهات الدولية.

طالع أيضا: مدير الجوية الجزائرية ضمن أقوى قادة السياحة العرب

اختير المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالنيابة، أمين دباغين مصراوة، في قائمة مجلة فوربس لـ”أقوى قادة السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتصدر قائمة فوربس رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للطيران أحمد بن سعيد آل مكتوم. يليه الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، متبوع بول غريفيث الرئيس لمطار دبي

رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للطيران أحمد بن سعيد آل مكتوم. متبوعًا بالرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر. ثم بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي.

وتعتمد مجلة فوربي في تقييمها لإختيار قادة السياحة الأقوى في المنطقة إلى حجم أعمال الشركة، والصلاحيات التي يتولّاها القائد بالإضافة إلى خبرته المهنية وقوة تأثيره وإنجازاته الشخصية الأخرى.

طالع أيضا: الجوية الجزائرية تعلن عن امكانية تعديل التذاكر القديمة نحو هذه البلدان!

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، أن جميع التذاكر القديمة من وإلى القاهرة الصادرة قبل 2022/01/28.

ومن وإلى جنيف الصادرة قبل 2022/01/29 قابلة للتعديل، دون أي فرق في السعر اورسوم اضافية (في نفس الدرجة).

وجاء هذا حسب بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

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وكانت قد اعلنت وزارة النقل عن إستئناف الر حلات الجوية إلى كل من مصر وسويسرا. وفي بيان لوزارة النقل الرحلتين تم برمجتهما نحو القاهرة وجنيف.

ووفق ذات الوزارة فقد تم برمجت رحلتين في الأسبوع العاصمة المصرية القاهرة.بينما برمجة رحلة واحدة في الأسبوع نحو العاصمة السويسرية جنيف.

واكد الوزارة أن شركات الطيران المصرية والسوسرية تستفيد من نفس عدد الرحلات الجوية أسبوعيا. في إطار المعاملة بالمثل.

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها، عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية. بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة. الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وتدخل هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وفي إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها. بالنسبة لكل المسافرين، والمتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR ” سلبي لأقل من 36 ساعة. وإجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.

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