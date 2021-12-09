وزارة النقل تتفقد وتيرة الأشغال بالمحطة الجوية الجديدة لمطار وهران

قام الأمين العام لوزارة النقل، بزيارة تفقد إلى وهران للوقوف على وتيرة الأشغال بمختلف ورشات ومرافق المحطة الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، رافق الأمين العام في هذه الزيارة التفقدية، المفتش العام وإطارات القطاع والسلطات المحلية والأمنية للولاية.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال على مستوى المحطة الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. وذلك بتوجيهات من وزير النقل عيسى بكاي.

كما عاين الوفد مدى تقدم الأشغال بالمقارنة مع الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير النقل يوم الخميس 02 ديسمبر 2021. خاصة على مستوى قاعة الإستقبال وشبابيك التسجيل وتجهيزات ونظم معالجة الأمتعة، وكذا ممرات الطائرات و الأشغال بالمدرج.

كما تفقد الأمين العام والوفد المرافق له، المنشآت التابعة لمطار وهران الدولي على غرار موقف السيارات الجديد. والمحول الرابط بين الطريق السريع و المحطة الجوية.

وكذا منطقة الشحن التي تتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع و بقدرة معالجة للبضائع بـ 15 ألف طن سنويا. والتي يعول عليها في خلق ديناميكية إقتصادية و ترقية الصادرات عبر هذه الولاية.

وفي هذا الصدد، عبر الأمين العام للوزارة عن إرتياحه لمدى تقدم وتيرة الأشغال التي أصبحت ملموسة على مستوى المحطة الجديدة لمطار وهران الدولي.

وطالب ذات المسؤول، مختلف مؤسسات الإنجاز بمضاعفة الجهود قصد تسليم المشروع في آجاله المحددة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp