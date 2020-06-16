وزارة النقل تجتمع مع نقابة ناقلي المسافرين الأسبوع المقبل

تجتمع التنظيمات النقابية لناقلي المسافرين الأسبوع المقبل مع وزارة الأشغال العمومية والنقل لمناقشة مقترحات الناقلين.

كشف الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، برامة صديق، عن عقد إجتماع مع الوزارة الوصية الأسبوع المقبل.

وقال برامة، في تصريح له لوكالة الأنباء، أن الاجتماع الذي دعا إليه وزير الأشغال العمومية والنقل المرتقب خلال الأسبوع المقبل “سيشكل أرضية جيدة للحوار و مناقشة مختلف مقترحات الناقلين”.

واضاف المتحدث، أنه سيتم “دراسة انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود وكيفية معالجتها سيما فيما يتعلق بالأعباء التي يتحملها الناقلين فيما يخص الصيانة وقطع الغيار والتأمينات وغيرها”.

وأضاف برامة أن” الاجتماع سيتطرق أيضا إلى إجراءات الوقاية بعد رفع الحجر”.