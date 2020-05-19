وزارة النقل تحذر من دعوات تحرّض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي

حذرت وزارة النقل والأشغال العمومية مساء أمس الإثنين من دعوات نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتحريض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي المفروض لمواجهة جائحة كورونا من أجل طرح انشغالاتهم.

وأفاد بيان للوزارة، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لمحاربة جائحة كورونا والحد من انتشارها والتكفل بآثارها السلبية التي طالت بعض شرائح المجتمع بمن فيهم متعاملو النقل بمختلف أنماطه، نشهد هذه الأيام عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتشار بعض الدعوات لتحريض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي الذي قررته الدولة حماية لأرواح المواطنين لطرح انشغالات اجتماعية التي يتم التكفل بها تدريجيا على مستوى كل الولايات.

وأضاف البيان، أن الوزارة ندّدت بهذه التصرفات الصادرة عن بعض من ينسبون أنفسهم الى تنظيمات سائقي سيارات الاجرة، التي تعودت التصرف معهم كشريك إجتماعي في إطار منظم يحترم القوانين والتنظيمات السارية قصد النهوض بهذه المهنة وترقيتها، ووصفتها باللامسؤولة وسيتحمل أصحابها مسؤولية ما قد يترتب عنها.

وأكدت الوزارة في ذات البيان، أن الطريقة المثلى لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة هي الحوار البناء المباشر بين مختلف الشركاء المعنيين.