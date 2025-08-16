وزارة النقل: تحقيقات حوادث المرور ستشمل مدارس تعليم السياقة

أعلنت وزارة النقل، أن التحقيقات المتعلقة بحوادث المرور الخطيرة ستشمل من الآن فصاعدًا مدارس تعليم السياقة.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الإجراء لضمان التزام المدارس بأعلى معايير السلامة وتطوير برامجها التعليمية. بما يساهم في تخفيض المخاطر على الطرقات وحماية المواطنين.

كما يأتي هذا القرار، في إطار تعزيز سلامة الطرقات والحد من حوادث المرور المميتة.

هذا وأكدت وزارة النقل على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق. مع متابعة صارمة لكل الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي.