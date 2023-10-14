وزارة النقل تدرس ملفين للخواص في المجال الطيران  

أكد الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان ان الحكومة كثفت الحكومة جهودها من اجل تطوير النقل الجوي حيث تم تكثيف عدد الرحلات وكذا وجهاتها.

وكشف الوزير الأول أن تم الإستعانة بشركة طاسيلي للطيران من اجل جعل مطار الجزائر الدولي محورا دوليا للرحلات من وإلى جنوب البلاد او النقل الدولي منها إلى المملكة المتحدة، مصر، النمسا، الاردن، تونس، والسعودية.

وفي هذا السياق وردا على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني قال الوزير الأول بأن الإستثمار في مجال النقل الجوي والبحري مفتوح للخواص وليس هناك حواجز في هذا الاتجاه.

كما تأسف الوزير الأول على قلة إقبال المستثمرين الخواص على الإستثمار في جال النقل الجوي والبحري، وقال أن هناك ملفين فقط للمستثمرين الخواص في المجال الجوي على مستوى وزارة النقل تخضع للدراسة حاليا.

وأضاف بن عبد الرحمان ان الحكومة إتخذت كل الإجراءات لتسهيل ولوج الخواص إلى هذا المجال.