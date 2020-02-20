وزارة النقل تدعو مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية لوقف الإضراب

دعت وزارة النقل والأشغال العمومية في بيان لها اليوم مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية إلى التوقف فورا عن الإضراب.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان إلى توقيف الحركة الاحتجاجية التي أعلنها مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية.

واشارت الوزارة إلى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب، وتغليب الحكمة واعتماد لغة الحوار.

كما ذكرت وزارة النقل الاضراب حق يكفله الدستور والقوانين لكن يجب ممارسته وفق الإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات سارية المفعول.

وأكدت الوزارة انها إستنفدت كل سبل الحوار بين الأطراف المتنازعة لحل المشاكل المطروحة.

وأنه من الغير المعقول أن يكون الإضراب سببا في الاضرار بمصالح الزبائن والشركة ومستخدميها.

في حين أعلنت الوزارة أنه سيتم البحث في أسباب ما يحدث وتحديد المسؤوليات، كما ستتخذ الإجراءات المناسبة في حق المتسببين في هذه الوضعية غير المقبولة.