وزارة النقل تطلب من نقابة الناقلين تقييم الخسائر الناجمة عن الحجر الصحي

طلبت وزارة النقل والأشغال العمومية من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تقديم تقييم حول الخسائر التي تسبب فيها الحجر الصحي والتوقف عن العمل للناشطين في مجال نقل المسافرين والبضائع.

وقال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، أن وزارة النقل راسلت النقابة وطالبتهم بتقديم تقييم خاص حول الخسائر التي نجمت اثر توقفهم عن العمل خلال فترة الحجر الصحي التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكانت المنظمة قد راسلت رئيس الجمهورية طالبته فيها بالتدخل للنظر في وضعية الناقلين كون الأمر يهددهم بالإفلاس وخسائر كبيرة قد تلحق بهم بعد إقرار الحجر الصحي.