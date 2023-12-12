سيدخل حيز الخدمة بدءا من 17 ديسمبر.. وزارة النقل تعلن إطلاق خط جوي جديد

أعلنت علن وزارة النقل في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خط جوي داخلي جديد.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق بـخط “الجزائر – تندوف – أدرار – الجزائر”، حيث سيشرع في الإستغلال التجاري إبتداءً من 17 ديسمبر 2023.

وسيعمل هذا الخط الجديد بمعدل رحلة في الأسبوع، على أن يتم رفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة. يضيف بيان وزارة النقل.

ويأتي هذا القرار عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية تندوف، والمتعلقة بتلبية طلبات المواطنين والتكفل بتنقلاتهم من و إلى ولايات الجنوب الكبير.