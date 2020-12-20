وزارة النقل تفند منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لشركات أجنبية

فندت وزارة النقل، اليوم الأحد، عبر بيان لها، منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لفائدة شركات أجنبية.

وردت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة الجزائرية، على التصريحات المغلوطة المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام حول مشروع تأسيس شركة للنقل الجوي الداخلي.

بالإضافة إلى الخلط المسجل بخصوص هوية هذه الشركة وطبيعة نشاطها.

وتؤكد الوزارة، أنه وبموجب القانون، لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.

وأضافت الوزارة، أن منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لشركات أجنبية “لم يرد لا في برنامج رئيس الجمهورية، ولا في مخطط عمل الحكومة”.

مشيرة إلى إن الحكومة، تسعى إلى تقوية أداء الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وتثمين دورها على الصعيد الدولي.

وذكر البيان إن “كل تصريح أيا كان مصدره يخالف ما ورد أعلاه يعد مناورة خائبة لزرع الشك وبث الفوضى”.

كما يعرض صاحبه أو أصحابه للتبعات القانونية التي يقتضيها الوضع، يضيف البيان.

كما طالبت الوزارة من كافة المسؤولين السياسيين “التحلي بالحس الوطني واليقظة اللازمة للوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن”.

وكذا المساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية بعيدا عن أية مناورات أو حسابات.

ويأتي ذلك، بالنظر “للتوتر الخطير الذي يميز الوضع الإقليمي المتسم بالتآمر الممنهج والتكالب المركز على بلدنا”، يضيف البيان.