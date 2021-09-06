وزارة النقل: تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات

أشرف وزير النقل عيسى بكاي اليوم الإثنين، على تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات المشكلة من ممثلي وزارة النقل و وزارة المالية ووزارة التجارة وترقية الصادرات

وأكد الوزير على أهمية هذه اللجنة و دورها الحساس في متابعة المشاريع القطاعية، مع إعطاء الأولوية للملفات العالقة التي لها إنعكاسات مباشرة في تسيير وانجاز مختلف البنى القاعدية ووسائل النقل الحيوية التي تساهم في تحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما إعتبر بكاي أن هذه اللجنة القطاعية للصفقات، تعتبر رافدا هاما و محرك نحو تنمية إقتصادية مستدامة

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