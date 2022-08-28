وزارة النقل: رحلات إضافية نحو فرنسا

أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد، عن البرنامج التكميلي للنقل الجوي للمسافرين من وإلى الجزائر.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمن تعزيز النقل الجوي للمسافرين من و إلى الجزائر.

وفيمايلي البرنامج التكميلي :

*الجزائر – باريس – الجزائر: إضافة (14) رحلة في الأسبوع للوصول إلى (66) رحلة أسبوعيا منها (03) رحلات لفائدة طاسيلي للطيران.

*وهران – باريس – وهران: إضافة (02) رحلتين في الأسبوع للوصول إلى (21) رحلة أسبوعيا.

*بجاية – باريس – بجاية: إضافة (04) رحلات في الأسبوع للوصول إلى (11) رحلة أسبوعيا.

*الجزائر – مرسيليا – الجزائر: إضافة (07) رحلات في الأسبوع للوصول إلى (21) رحلة أسبوعيا.

*سطيف – باريس – سطيف: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*بسكرة – باريس – بسكرة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*باتنة – باريس – باتنة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*الوادي – باريس – الوادي: إعادة فتح بمعدل (01) رحلة في الأسبوع.

*باتنة – مرسيليا – باتنة: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.

*تلمسان – مرسيليا – تلمسان: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*سطيف – مرسيليا – سطيف: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.

*بجاية – ليون – بجاية: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.

*باتنة – ليون – باتنة: إعادة فتح بمعدل (04) رحلات في الأسبوع.

*بسكرة – ليون – بسكرة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*تلمسان – ليون – تلمسان: إعادة فتح بمعدل (01) رحلة في الأسبوع.

*قسنطينة – تولوز – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*وهران – ليل – وهران: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.

*قسنطينة – ليل –قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*قسنطينة – نيس – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.

*الجزائر – ميتز – الجزائر: إعادة فتح بمعدل (06) رحلات في الأسبوع.

*وهران – ميتز – وهران: إعادة فتح بمعدل (01) رحلة في الأسبوع.

*قسنطينة – ميتز – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*الجزائر – ميلوز – الجزائر: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

*قسنطينة – ميلوز – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.

*الجزائر – بوردو – الجزائر: إعادة فتح بمعدل (04) رحلات في الأسبوع.

*وهران – بوردو – وهران: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.