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وزارة النقل: رحلات إضافية نحو فرنسا

بقلم خالد زوبيري
وزارة النقل: رحلات إضافية نحو فرنسا
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أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد، عن البرنامج التكميلي للنقل الجوي للمسافرين  من وإلى الجزائر.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمن تعزيز النقل الجوي للمسافرين من و إلى الجزائر.

وفيمايلي البرنامج التكميلي :

*الجزائر – باريس – الجزائر: إضافة (14) رحلة في الأسبوع للوصول إلى (66) رحلة أسبوعيا منها (03) رحلات لفائدة طاسيلي للطيران.
*وهران – باريس – وهران: إضافة (02) رحلتين في الأسبوع للوصول إلى (21) رحلة أسبوعيا.
*بجاية – باريس – بجاية: إضافة (04) رحلات في الأسبوع للوصول إلى (11) رحلة أسبوعيا.
*الجزائر – مرسيليا – الجزائر: إضافة (07) رحلات في الأسبوع للوصول إلى (21) رحلة أسبوعيا.
*سطيف – باريس – سطيف: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*بسكرة – باريس – بسكرة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*باتنة – باريس – باتنة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*الوادي – باريس – الوادي: إعادة فتح بمعدل (01) رحلة في الأسبوع.
*باتنة – مرسيليا – باتنة: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.
*تلمسان – مرسيليا – تلمسان: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*سطيف – مرسيليا – سطيف: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.
*بجاية – ليون – بجاية: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.
*باتنة – ليون – باتنة: إعادة فتح بمعدل (04) رحلات في الأسبوع.
*بسكرة – ليون – بسكرة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*تلمسان – ليون – تلمسان: إعادة فتح بمعدل (01) رحلة في الأسبوع.
*قسنطينة – تولوز – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*وهران – ليل – وهران: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.
*قسنطينة – ليل –قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*قسنطينة – نيس – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.
*الجزائر – ميتز – الجزائر: إعادة فتح بمعدل (06) رحلات في الأسبوع.
*وهران – ميتز – وهران: إعادة فتح بمعدل (01) رحلة في الأسبوع.
*قسنطينة – ميتز – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*الجزائر – ميلوز – الجزائر: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.
*قسنطينة – ميلوز – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل (03) رحلات في الأسبوع.
*الجزائر – بوردو – الجزائر: إعادة فتح بمعدل (04) رحلات في الأسبوع.
*وهران – بوردو – وهران: إعادة فتح بمعدل (02) رحلتين في الأسبوع.

رابط دائم : https://nhar.tv/GxGwk
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