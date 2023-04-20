وزارة النقل: رحلات مباشرة لنقل الحجاج عبر مطاري الأغواط وأدرار

أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم تدعيم قائمة المطارات المعنية بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة تحسبا لموسم الحج.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجراء جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وفي إطار التحضيرات المتواصلة لموسم الحج، أين سيتم تدعيم مطار الأغواط “أحمد مدغري ” . حيث ستبرمج فيه رحلات نقل الحجاج من ولاية الأغواط والجلفة نحو البقاع المقدسة.

ومن مطار أدرار” توات الشيخ سيدي محمد بلكبير” تبرمج فيه رحلات نقل الحجاج من أدرار وتميمون نحو البقاع المقدسة