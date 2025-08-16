وزارة النقل: سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

وجاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.

وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، عصري، وذو جودة عالية لجميع المواطنين. مواصلةً للجهود الوطنية لتحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز السلامة المرورية.