وزارة النقل: فتح خط بحري بين الجزائر وطرابلس قريبا

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة سفير الجزائر بليبيا، كمال عبد القادر حجازي.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء جاء تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى الجزائر. أين تطرق هذا اللقاء على وجه الخصوص، إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين البلدين. والكيفيات العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح ذالك. وكذا فتح خط بحري بين الجزائر وطرابلس في أقرب الآجال.

وتأتي هذه المجهودات في إطار مساهمة قطاع النقل في توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون بين الدولتين الشقيقتين.