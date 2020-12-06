وزارة النقل: مناورة خاطئة لإحدى حاملات الحاويات بميناء بجاية سبب إصطدام البواخر

كشفت وزارة النقل، في بيان لها، عن تفاصيل حادثة اصطدام تسلسلي بين 3 بواخر كانت بالمرفأ.

وحسب بيان الوزارة، فإن سبب هذا الحادث يعود الى مناورة خاطئة لإحدى حاملات الحاويات بميناء بجاية، أمس السبت ديسمبر في حدود الساعة 21:20.

أين ادى ذلك إلى اصطدام تسلسلي خفيف بين 3 بواخر كانت بالمرفأ، ويتعلق الأمر بكمل من “M/V VEGA SIGMA” و “M/V OWL” و “M/V ATLANTIC NORTH”.

ما تسبب في سقوط رافعة تابعة لشركة ميناء بجاية كانت تعمل على هذه الأخيرة، ما أدى إلى كسر على الهيكل الخلفي للسفينة.

وجروح لسائق الرافعة الذي تم تحويله على وجه السرعة إلى مستشفى “خليل عمران” حيث تم التكفل به بصفة استعجاليه.

وأضاف نفس البيان، أن وزارة النقل شكلت وزارة النقل لجنة مختصة، للتحقيق في حيثيات و ملابسات هذا الحادث.