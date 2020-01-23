وزارة خارجية الوفاق الوطني تثمن الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية

ثمنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية والعمل على استقرار الأوضاع.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك، ترحيبها بالبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي انعقد في الجزائر العاصمة.

وأكد البيان الختامي للوزراء على ضرورة التمسك بالحل السياسي والتأكيد على ما جاء في مؤتمر برلين قبل أربعة أيام.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التزامها الكامل بمخرجات برلين فإنها تثمن دور الجزائر الشقيقة ومساعيها الحثيثة لوضع حد للأزمة الليبية.