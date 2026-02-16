وزارة التربية تعلن توقيت العمل في المؤسسات التربوية خلال شهر رمضان

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، بلاغًا بخصوص توقيت العمل في المؤسسات التربوية خلال شهر رمضان المعظم.

وأعلمت وزارة التربية، في بيان لها، بناءً على برقية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 02 المؤرخة في 16 فيفري 2026، بأن مواقيت العمل في مؤسسات التربية والتعليم خلال شهر رمضان المعظم لعام 1447 هجري (2026 م) ستكون من الساعة الثامنة والنصف (8:30) صباحاً إلى الساعة الثالثة (15:00) مساءً، في جميع مناطق الوطن. وذلك وفق الترتيبات الآتية:

مرحلة التعليم الابتدائي:

بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد:

تُخفض الفترة الصباحية بخمسة وأربعين (45 د)، وتُخفض الفترة المسائية بنصف ساعة (30 د)، ويستفيد التلاميذ بين هاتين الفترتين من راحة مدتها ساعة وخمس عشرة دقيقة (1سا و 15 د).

بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين:

تُخفض الفترة الصباحية التي مدتها ساعتان وثلاثون دقيقة (2سا و 30 د) إلى ساعة وخمس وأربعين دقيقة (1سا و 45 د).

تُخفض الفترة المسائية التي مدتها ساعتان (2سا) إلى ساعة وثلاثين دقيقة (1سا و 30 د).

بالنسبة ليوم الثلاثاء، تُخفض الفترة التي مدتها أربع ساعات ونصف (4سا و 30 د) إلى ثلاث ساعات وخمس عشرة دقيقة (3سا و 15 د).

بالنسبة ليوم الخميس للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، تُخفض كل من الفترة الأولى والفترة الثانية بنصف ساعة (30 د).

مرحلة التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

تُخفض مدة الحصة التعليمية ذات الساعة الواحدة، بخمس عشرة دقيقة (15 د)، وينظم اليوم الدراسي في فترتين تشتمل كل فترة على أربع (4) حصص، وتفصل بين الحصص الصباحية والمسائية راحة مدتها ثلاثون دقيقة (30 د).