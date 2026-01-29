وزارة التربية.. تقليص مدة تكوين الأساتذة إلى 3 أشهر

أعلنت مديرية التكوين التابعة للمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بوزارة التربية الوطنية، تقليص مدة التكوين قبل وبعد الإدماج من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مع ضرورة احترام الحجم الساعي الإجمالي للتكوين وإعادة توزيعه.

وذلك بناءً على إرسالية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري -رقم 936- مؤرخة في 28 جانفي 2026، تم الترخيص استثنائيًا لتقليص مدة التكوين قبل وبعد الإدماج من 6 أشهر إلى 3 أشهر. شريطة احترام الحجم الساعي للتكوين.

وستتم الفترة النظرية للتكوين من 7 فيفري إلى غاية 7 مارس 2026، على أن يُجرى التكوين التطبيقي في المؤسسات مكان ممارسة العمل.

كما تعلم مديرية التكوين الموظفين المعنيين بعدم وجود حصة للتكوين يوم السبت 31 جانفي 2026، في انتظار إعداد النسخة الجديدة لبرنامج التكوين.