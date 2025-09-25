وزارة الداخلية تعلن عن فتح 830 منصباً للتوظيف في المقاطعات الإدارية الجديدة بالهضاب العليا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة، وأسلاك المهندسين المعماريين، ومهندسي السكن والعمران.

وذلك في إطار تجسيد إنشاء المقاطعات الإدارية السبع بالهضاب العليا (أفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ).

وتشمل هذه المسابقات 830 منصباً مالياً بعنوان سنة 2025، موزعة حسب الملحق رقم 01. ويفتح الترشح للمقيمين في البلديات التابعة للمقاطعات الإدارية المعنية، والمستوفين للشروط القانونية المحددة في الملحق رقم 02.

وتودع الملفات على مستوى مديرية الإدارة المحلية للولايات المعنية (الأغواط، باتنة، تيارت، الجلفة، المسيلة، والبيض)، أو عبر الموقع الإلكتروني:

https://dgrhfs.dgtn.gov.dz

وتمتد فترة التسجيلات لمدة 15 يوم عمل، ابتداءً من 28 سبتمبر 2025.