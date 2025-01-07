وزارة الداخلية تعلن قوائم المقبولين للالتحاق بهذه الرتب

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الثلاثاء، قوائم المقبولين للالتحاق برتبتي مهندسي دولة وتقنيين سامين في الإعلام الآلي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 1194 ملفاً تم قبولها بالنسبة للمترشحين لرتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

كما تم قبول 990 ملفاً بالنسبة للمترشحين لرتبة تقني سامي في الإعلام الآلي.

وأضاف بيان الوزارة، أنه تم نشر قوائم بأسماء المترشحين المقبولين لرتبتي تقني سامي ومهندس دولة

ويمكنكم الاطلاع على هذ القوائم من خلال الروابط التالية:

بخصوص رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي:

قائمة الملفات المقبولة:

https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/ieacceptes.pdf

قائمة الملفات المرفوضة مع توضيح السبب:

https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/IEREFUS2S.pdf

بخصوص رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي

قائمة الملفات المقبولة:

https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/__-compress.pdf

قائمة الملفات المرفوضة مع توضيح السبب:

https://www.interieur.gov.dz/…/___compressed_rotated.pdf