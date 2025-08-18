وزارة السكن توضّح بخصوص الهزة الأرضية التي ضربت تبسة

طمأنت وزارة السكن والعمران والمدينة سكان مواطني ولاية تبسة بأنها تواصل متابعتها الدقيقة والحثيثة لأي مستجدات قد تطرأ بخصوص الهزة الأرضية التي ضربت الولاية أمس.

وبحسب بيان للوزارة فإن مصالحها المختصة، لا سيما الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، ومديرية السكن، وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة، تابعت عن كثب تبعات الزلزال الذي وقع بولاية تبسة يوم الأحد 17 اوت 2025.

ووفقا للبيان ذاته، قامت هذه المصالح بعمليات المراقبة والمعاينة الميدانية، بالتنسيق مع مصالح ولاية تبسة والمجلس البلدي لبلدية نقرين. حيث تبيّن عدم تسجيل أي أضرار تمس البنايات أو السكنات.