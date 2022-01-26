وزارة الصناعة الصيدلانية توضح بخصوص ندرة أدوية كورونا

أصدرت وزارةالصناعة الصيدلانية بيانا بخصوص وفرة الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا. اين تعلم من خلاله الأطباء الواصفين والصيادلة والمرضى بالوفرة المستمرة للمواد الصيدلانية المستعملة في بروتوكول العلاج.

وأوضحت الوزارة أنها إتخدت عدة إجراءات إستباقية من خلال رفع قدرات الانتاج وتعديل برامج الاستيراد أوالتوزيع.

وكشف الوزارة في ذات البيان عن تحرير أكثر من 3.3 مليون وحدة من مضادات التخثر Enoxaparin بين 14 جانفي و28 فيفري. بالإضافة إلى أكثر من 614 ألف وحدة من مضادات التخثر Enoxaparin تم تسليمها إلى مؤسسات التوزيع في اسبوع مابين 14 و20 جانفي.

كما تم خلال الفترة بين 20 و27 جانفي تعبئة 10 منتجين محليين لدواء باراسيتامول وتزويد السوق بأكثر من 3 ملايين علبة. مع طرح أكثر من 1.3 مليون وحدة من دواء أموكسيسيلين – حمض كلافولانيك في السوق بين 14 جانفي و28 فيفري. بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين وحدة من فيتامين D ينتظر انتاجهافي اسبوع مابين 20 جانفي و2 مارس.

من جهة اخرى اكد الوزارة ان انتشار العدوى بكورونا تسبب في ارتفاع كبير جدًا في الطلب على تلك الأدوية وخلق توترات في التزويد بهذه المنتجات. مؤكدة انه على الصيادلة صرف تلك الأدوية بالاعتماد على وصفة طبية لتجنب إساءة استخدامها. وذلك خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من استلام هذه الأدويةمن قبل مؤسسات التوزيع بالجملة

هذا وأشارت الوزارة إلى ان عمليات تفتيش تجري حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة للتّحقق من الامتثال لأحكام التسخيرات الموجهة لمؤسسات الإنتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة

وإختتمت الوزارة بيانها بدعوة إلى جميع الفاعلين في حلقة الرعاية الصّحية والأدوية إلى التعبئة والتضامن للتغلّب على هذه الموجة الجديدة.