وزارة العدل توظف بهذه الشروط 

أعلنت وزارة العدل عن فتح مسابقة الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي يوم السبت 01 جوان 2024.

وحسب بيان الوزارة انه بإمكان الراغبين في المشاركين بالمسابقة أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون جزائري الجنسية.

أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل.

أن يكون حامل شهادة ليسانس أوشهادة ماستر في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معادلة لها.

أن يكون قد مارس مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أوخاصة أومنظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة.

أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.

يعفى من شرطي السن والخبرة المهنية المترشحين المتحصلين على شهادة جامعية أو شهادة جامعية معادلة باللغات الأجنبية التالية (إيطالية، تركية، برتغالية، صينية، كورية، يابانية، هولندية، هندية، ملاوية ولغة الإشارة).

كما اضاف البيان أنه على المترشيح للمسابقة تكوين ملف التسجيل والمتضمن الوثائق التالية:

استمارة التسجيل في المنصة الإلكترونية.

مستخرج من عقد الميلاد.

نسخة من بطاقة التعريف البيومترية.

صورتين شمسيتين.

نسخة من الشهادة الجامعية المطلوبة.

شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس 5 سنوات في مصلحة الترجمة.

شهادة تسلمها الإدارة التي لديها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي لديه صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي.

نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة تدفع باسم الوكيل المحاسب لجامعة الجزائر1.

رقم الحساب لدى خزينة ولاية الجزائر: RUB: 00816001116000097718

تنطلق فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء 29 أفريل 2024 إلى 08 ماي 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل https://concours.mjustice.dz/

يودع المترشح ملف الترشح المتضمن الوثائق المحددة أدناه، بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي ابتداء من 09 ماي 2024 إلى 23 ماي 2024.

أما بخصوص سير الاختبارات المسابقة تتضمن اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.

حيث تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يوم السبت 01 جوان 2024 بكلية الحقوق جامعة الجزائر1.

وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد المذكورة في الجدول الملحق.

بالإضافة إلى الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والقدرة على التعبير في إحدى المواد الممتحنة المذكورة في الملحق.

كد البيان أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بناء على اقتراح من لجنة المسابقة، حسب درجة الاستحقاق والرغبات المعبر عنها للاختصاص الإقليمي بمنصة التسجيل الأولي الإلكترونية، وفقا لقائمة توزيع المناصب المعروضة بالملحق، وتنشر في الموقع الرسمي لوزارة العدل https://www.mjustice.dz/ar/.