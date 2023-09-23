وزارة الفلاحة: الإيقاف الفوري لإستيراد العجول والابقار الحية من فرنسا

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الإيقاف الفوري لإستيراد العجول والابقار الحية من فرنسا.

وحسب بيان الوزارة القرار جاء بعد إستشارة السلطة الوطنية للبيطرة، ليتم بعدها الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا.

ووفقا لذات البيان هذا الاجراء الوقائي جاء بأثر استعجالي على خلفية ظهور مرض معدي (مرض النزفية الوبائية maladie hémorragique épizootique).

وأضاف البيان أن هذا المرض يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا ، والذي تم الإعلان عنه رسميا من قبل السلطات الصحية في البلد المعني.